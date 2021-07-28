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TYT Türkiye birincisi Ali Eren Çakıcılı: 4 buçuk yıl çalışarak başarılı oldum

TYT Türkiye birincisi Ali Eren Çakıcılı: 4 buçuk yıl çalışarak başarılı oldum

ADANA Kozan Fen Lisesi öğrencisi Ali Eren Çakıcılı, hem TYT Türkiye birincisi hem de AYT sayısal alanında Türkiye birincisi oldu. Bursa’ya tatile gelen Çakıcılı, bu başarıyı 4 buçuk yıl çalışarak elde ettiğini vurguladı.

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ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıkladı. Adana Kozan Fen Lisesi öğrencisi Ali Eren Çakıcı da hem TYT Türkiye birincisi hem de AYT sayısal alanda Türkiye birinciliği elde etti.

Bursa’ya tatile gelen Eren Çakıcılı duygularını anlattı. Anne ve babası öğretmen olan Çakıcılı’nın 4 kardeşi bulunuyor.

İlk tepkisi 'Oha' olmuş
Sabah sonuçların açıklandığını ve epey şaşırdığını dile getiren Çakıcılı, ilk tepkisinin ‘Oha’ olduğunu belirtti.

Haberi alır almaz kuzenini uyandırdığını anlatan Çakıcılı, “Çok çalıştım. Derece bekliyordum ama birincilik farklı bir şey tabii ki. Sonucu kontrol etmemiştim. Sonucun açıklanmasına kadar da bir fikrim yoktu. Şu an çok mutluyum” dedi.

Bilgisayar mühendisliği düşünüyor
4 seneyi aşkın süredir ders çalıştığını vurgulayan Çakıcılı, “8’inci sınıfın yaz aylarında çalışmaya başlamıştım. Babam öğretmen olduğu için onun okuluna gidip çalışıyordum. Sınava kadar da çalışmalarım devam etti. Sınava hazırlanırken ezberden gitmemek gerekiyor. Kendimiz bir şeyler üretmemiz gerekiyor. Aileme ve Kozan Fen Lisesi öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum. Tercih noktasında tam karar veremesem de bilgisayar mühendisliği düşünüyorum” diye konuştu.

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