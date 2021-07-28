Ankara Anıtkabir'de tepki çeken görüntü! 'Derhal kaldırın' kararı çıktı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi mekanı Anıtkabir'e koyulan otomatları 2863 sayılı koruma kanununu ihlal gerekçesiyle yaptığı başvuruya, Ankara Kültür Varlıkları Bölge Koruma Kurulu'ndan "Otomatları kaldırın ve orijinal hale getirin" yanıtı geldi.

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Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin Anıtkabir'e koyulan otomatları 2863 sayılı koruma kanununu ihlal gerekçesiyle yaptığı başvuruya, Ankara Kültür Varlıkları Bölge Koruma Kurulu'ndan da 'kaldırın' yanıtı geldi. Kurul, Anıtkabir Komutanlığı'nı uyararak "Otomatları kaldırın ve orijinal hale getirin" dedi. Anıtkabir Komutanlığı Misakı Milli kulesinin yanında anıt bloğa bitişik olan otomatları kaldırdı ve orijinal hale getirilmesi için çalışmalara başladı.



Kurul kararını ve süreci değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Anıtkabir bizim göz bebeğimiz, mekân kültürü olmayan, Cumhuriyet ile mekânsal hesaplaşma yapanlar uzun süredir her buldukları fırsatta Anıtkabir'e oyun parkı, giysi bağış kutusu, halı saha gibi mekânsal müdahaleler yaptılar, en son olarak da taş desenli duvar kaplamalı ticari otomatlar yerleştirdiler. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak süreci titizlikle takip ettik. Fikri takip yaparak ve kamuoyu oluşturarak Anıtkabir'e saygısızlık yapanların peşini bırakmadık ve mücadelemiz sonuç verdi" diye konuştu.







"İzin alınması gerektiğinin hatırlatılmasına karar verdi"

Candan, "Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Anıtkabir Komutanlığı'nı uyararak, tarihi SİT alanı olan Anıtkabir içerisinde yer alan anıt bloğuna bitişik vaziyetteki şikayete konu yiyecek-içecek otomatının ivedilikle kaldırılmasına, tescilli Anıtkabir alanına bulunan diğer yiyecek-içecek otomatlarının ise Anıtkabir bakım onarım ve restorasyon kurulu toplantısı raporunda belirtildiği üzere alana ilişkin hazırlanacak olan çevre düzenleme projesinin kurula iletilmesinden sonra tekrar değerlendirilmesine, aynı raporun 2. maddesinde yer alan dinlenme 1 salon duvar kaplamalarının kaldırılarak orijinal duvara ulaşmak için yapılacak çalışmalarla ilgili olarak hazırlanacak bilgi belgeler ile teknik raporun kurula iletilmesine, tescilli tarihi SİT alanı olan Anıtkabir'de yapılacak her türlü uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınması gerektiğinin hatırlatılmasına karar verdi" dedi.







"Hiç kimse saygısızlık yapamayacak"

Odatv'nin haberine göre Candan, "Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, kurul kararında geçen Anıtkabir bakım onarım toplantı raporunu tutanağını, çevre düzenlemesi projesini, restorasyon kurulu toplantı raporunu Anıtkabir Komutanlığı, Koruma Kurulu'ndan resmi yazıyla talep ettik. Nizamiye girişlerinde olan ticari otomatlarında işgalci durumunun sonlandırılması, Anıt mekanın bir bütün olduğunu ve mekanın parçalı bir projelendirme içerisinde olmasının doğru olmadığını, anıt alana bütüncül bakılması için de kurula yeni başvuru yaptık. Anıtkabir'e yönelik her türlü uygulamada Atatürk'e ve onun ebedi mekanına hiç kimse saygısızlık yapamayacak" diye konuştu.