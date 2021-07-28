David Keynes kimdir gerçek adı Alpaslan Demir! İsmail Saymaz'a bakın ne demişti

FETÖ'nün Bylock programını yazdığı söylenen David Keynes'in Haziran başında Türkiye'ye gelip teslim olduğu ortaya çıktı. Peki David Keynes kimdir? Sanılanın aksine ABD'li değil. Aslen Giresunlu ve gerçek adı da Alparslan Demir. İsmail Saymaz 2016 yılında ABD'ye gidip onunla röportaj yapmıştı. İşte o söyleşi ve David Keynes denilen kişi hakkında bilinmeyenler...

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FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in 9 Haziran'da İstanbul'a gelerek teslim olduğu ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı ortaya çıktı. Herkes ismi dolayısıyla David Keynes'in bir yabancı olduğunu sanıyordu. Aslında David Keynes adını sonradan değiştirmiş Giresunlu bir Türk. Gerçek ismi Alparslan Demir.

ABD vatandaşı olunca Türkçe adını değiştirdi

David Keynes, yüksek lisans eğitimi için ABD’ye gittikten sonra vatandaşlık alıp ismini değiştiren bir Türk. Amerikan pasaportundaki adı, David Keynes. 1973’te Türkiye’de dünyaya gelmiş. Babasının 13 yaşında Türk vatandaşlığına geçtiğini ifade ediyor. Annesi ise Giresunlu. Keynes, çocukluğunun geçtiği Ankara’da, lise yıllarında Gülen cemaatine bağlı FEM Dershanesi’ne gitmiş. Bu sırada Işık Evi’nde kalmış. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okuduktan sonra 2001’de yüksek lisans eğitimi için ABD’ye gitmiş.

İsmail Saymaz'a konuşmuştu

David Keynes'in Bylock programını yapan kişi olduğu ortaya çıkınca İsmail Saymaz, 2016 yılında ABD'ye gidip onunla röportaj yapmıştı. Hürriyet'te yayınlanan o röportajda aktarılanlara göre 2001 yılında ABD'ye gittikten sonra aynı okulda üniversite öğrencisi olan (gerçek adını gizlediği) ‘Tilki’ lakaplı Türk arkadaşıyla tanışmış. ‘Tilki’ ile 2003-2004 yılları arasında Oregon eyaletine bağlı Portland şehrinde aynı evde kalmış.

İkilinin üst katındaki ev, cemaat evi olarak kullanılıyormuş. ABD vatandaşlığına geçerken ismini İngiliz iktisatçı John Maynard Keynes’ten esinlenerek ‘David Keynes’ olarak değiştirmiş. O söyleşide İsmail Saymaz'ın ısrarlarına rağmen David Keynes, Türk kimliğindeki ismini açıklamayı reddetmiş. Röportajın yapıldığı 2016 yılında Connecticut eyaletinde yeminli mali müşavir olarak çalışıyordu.

Bylock'u ben yazmadım Tilki yazdı

David Keynes'in ABD pasaportunda taşıdığı isim, aynı zamanda Apple Store’da ByLock uygulamasının sahibi olarak geçiyor. Ancak söyleşide İsmail Saymaz'a programı kendisinin yazmadığını oda arkadaşının ürünü olduğunu söylemişti. İşte İsmail Saymaz imzalı 4 yıl önceki o haberden bölümler:

Tilki yazdı kart benim

ByLock’un patenti Keynes’te. Peki, programı kendisi mi yazmış? David Keynes, ByLock’un üniversite yıllarından tanıdığı ‘Tilki’ lakaplı eski ev arkadaşı tarafından tasarlandığını belirtiyor. ‘Tilki’nin cemaatle bağlantısının bulunduğunu, babasının da grubun üyesi olduğunu vurguluyor. Keynes, ByLock’tan 3 Aralık 2013 günü ‘Breaking Bad’ adlı TV dizisini izlemek için Tilki’nin evinde buluştuklarında haberdar olduğunu savunuyor. Tilki’nin “Kredi kartını kullanabilir miyim” diye sorması üzerine ByLock’u öğrendiğini kaydeden Keynes, şöyle devam ediyor:

“Ne için kullanacaksın?’ dedim. ‘Böyle bir program yazacağım’ dedi. Ben de ‘Tamam’ dedim. Apple Store’a bir program koyabilmek için bu işlem gerekiyordu. Başlangıç böyle oldu. Tilki’nin amacı, ByLock’u San Francisco’daki Silikon Vadisi’ndeki teknoloji şirketlerine sunmaktı. Beğenilirse sermaye yatırılarak şirket büyütülecekti.”

Keynes, ByLock’un 600 bin kişi tarafından indirildiğini, kullanıcıların çoğunluğunun Türkiye, Suudi Arabistan ve İran’da yaşadığını söylüyor. Türkiye’dekilerin yüzde 90’ının cemaatçi olduğunu ve ByLock’un cemaatin haberleşme aracına dönüştüğünü kabul ediyor.

David Keynes, şöyle devam ediyor:

-“15 Temmuz sonrası haberlerde ByLock’tan söz edilince Tilki’ye ‘Bu ne demek’ diye sordum. İzah edemedi. Cemaatçi olan ortağını ve cemaati kastederek, ‘Birkaç arkadaşa vermiştim, onlar başkalarına vermiş’ dedi.

Bylock'u yazan Tilki'nin bilgilerini veririm Türkiye'de yaşıyor

Keynes, ByLock’un şifrelerinin MİT tarafından kırılarak, kullanıcı bilgilerine ulaşılması nedeniyle GoDaddy’ye dava açacağını anlatıyor. Keynes, hakkında soruşturma açılması ve ifadesine başvurulması halinde, Tilki’nin kimlik bilgilerini verebileceğini söylüyor. Tilki’nin web tasarımı işleri yaptığını, Türkiye’de yaşadığını, 15 Temmuz’dan sonra Almanya’ya, oradan da ABD’ye kaçtığını ancak hakkında soruşturma bulunmadığı için döndüğünü ve halen Türkiye’de olduğunu ekliyor.