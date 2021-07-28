Bylock'un lisans sahibi David Keynes teslim olup tutuklandı! FETÖ'nün tüm sırları oradaydı!
Fethullahçı Terör Örgütü'nün mesajlaşma amaçlı kullandığı ByLock'un lisans sahibi David Keynes teslim olup tutuklandıAbone ol
FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in 9 Haziran'da İstanbul'a gelerek teslim olduğu ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı ortaya çıktı.
FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakkında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.