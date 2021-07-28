Böyle berber görülmedi! İstanbul'da müşteriler şaştı kaldı: Eşi ağlamaya başladı

İSTANBUL'da 2 üniversiteden mezunu olmasına rağmen baba mesleği olan berberliği seçen Kadir Alkan, kullandığı sanal gerçeklik uygulaması ile evinden gelmeden müşterilerine saçını hangi modelde keserse nasıl olacağını gösteriyor.

Abone ol

İstanbul’da 2 üniversite bitiren ancak baba mesleği olan berberliği seçen Kadir Alkan isimli bir esnaf, teknolojinin imkanlarını kullanarak berber dükkanına sanal gerçeklik uygulamasını getirdi. Kullandığı uygulama ile müşterilerine saç kesimi yapmadan hangi saç modelinin yakışacağını gösteren Alkan, müşterilerinin memnun kaldığını ifade etti.



Alkan, “Misafirlerimize yardımcı oluyoruz bu uygulamamız sayesinde. Biz saç tasarımcısı kuaför olarak onların saçlarının uzun ya da kısa olduğu zaman yakışıp yakışmayacağını düşünebiliyoruz. Ama onlar bunu bazen hayal edemiyor. Bende buna nasıl çözüm bulabiliriz diye düşündüm. Zaten bilişimci bir alt yapıya sahip 2 üniversite mezunu olduğum için bilgisayar ve işletme üzerine bunu da bu mesleğimde kullandım. Biz kuaförlük işe teknoloji nasıl birleştiririz onun peşindeyiz. Dolayısı ile bu mesleğin değerli bir meslek olduğuna inanıyorum. Eksikliği de teknolojiden uzak olmasıydı. Ben mesleğimizi teknoloji ile harmanlayıp misafirlerimizin buradan çok daha memnun çıkmalarını sağlamaya çalışıyorum” dedi.







"İnanılmaz derece de şaşırıyorlar"

Sanal gerçeklik uygulamasından olumlu yönde geri dönüşler olduğunu da kaydeden Alkan, “Burada bu sanal gerçeklik ile onların bazen saçlarını çok kısa yapmak istediklerini bazen de uzatmak istediklerinde nasıl olduklarını görüyorlar. İnanılmaz derece de şaşırıyorlar. Hatta o fotoğraflarını da sosyal medyada da paylaşıyorlar. Bazen arkadaşlarına eşlerine şakalar da yapıyorlar. Geçen birisine yapmıştık. Saçlarını kazıtmış gibi gösterdi. O kadar gerçekçi bir görüntü var ki eşi telefonda ağlamaya başladı. Bu tarz durumlarda oluyor” diye konuştu.







"Evimden gelmeden görmüş"

Sanal gerçeklik uygulamasını kullanarak saçını kestiren Berkay Çiloğlu isimli vatandaş ise, “Kadir Alkan’ın kullandığı uygulama ile birlikte evimden gelmeden görmüş oldum nasıl saç modelinin bana yakıştığını. Bu şekilde kendimi daha rahat hissediyorum. Buraya gelmeden istediğim saç modelini gösterip istediğim sonucu da almış oluyorum” şeklinde konuştu.