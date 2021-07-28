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HDP'li Meral Danış Beştaş: Kürt illerindekiler AK Parti yüzünden aşı olmuyor

HDP'li Meral Danış Beştaş: Kürt illerindekiler AK Parti yüzünden aşı olmuyor

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, doğu illerindeki aşılama oranının düşük olmasıyla ilgili akıllara ziyan açıklamalar yaptı. Vatandaşın AK Parti'ye güvenmediğini belirten Beştaş, "Vatandaşlar 'çip takacaklar, kısırlaştıracaklar' diyor." dedi.

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Halkların Demokrasi Partisi (HDP) üyesi Meral Danış Beştaş, Adana'ya yaptığı ziyarette koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye genelinde vatandaşlara yönelik uygulanan aşılar hakkında açıklamalarda bulundu.

HDP seçmeninin yoğun olduğu doğu illerinde aşılama oranlarının son derece düşük olmasından dolayı AK Parti'yi suçlayan Beştaş, "Halkın devlete güveni yok" şeklinde konuştu.

"Kürdistan" dedi

Türkiye'de kaotik bir durum olduğunu iddia eden Beştaş, Diyarbakır, Mardin ve Siirt için Kürdistan ifadesini kullanırken "Herkes bir isyan içinde. Kürdistan'da millet aşı olmuyor. Size şaka gibi geliyor. Çünkü devlete güvenmiyorlar. Kürt illerine gidiyoruz, Diyarbakır, Mardin, Siirt... 'Neden aşı olmuyorsunuz' diyoruz, 'Biz AK Parti'ye güvenmiyoruz ki' diyorlar." dedi.

Devlet çip takacak diyorlar

Bölgede yaşananları korkunç olarak niteleyen Beştaş, "İyi bir şeyi bile kabul etmiyor vatandaşlar. 'Çip takacaklar, kısırlaştıracaklar' diyor. O güven olgusu, devlete, iktidara güven duygusu kaybolmuş." ifadelerini kullandı.

Doğu illerinde aşılama düşük

Sağlık Bakanlığının 'Türkiye'nin Aşı Tablosu' haritasına göre, ülke genelinde aşılamanın en az olduğu iller, Şanlıurfa, Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralanıyor.

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