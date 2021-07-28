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Covid-19'u ağır geçiren Karadenizli sanatçı Cimilli İbo yoğun bakıma kaldırıldı

Covid-19'u ağır geçiren Karadenizli sanatçı Cimilli İbo yoğun bakıma kaldırıldı

Koronavirüs nedeniyle böbrek yetmezliğine yakalandıktan sonra nakil olan Karadenizli şarkıcı Cimilli İbo, yeniden böbrek yetmezliğinin baş göstermesi ve kandaki aşırı enfeksiyondan rahatsızlanmasıyla yoğun bakıma kaldırıldı.

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2020 yılının Eylül ayında yakalandığı koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan ve durumunun kötüleşmesinin ardından yoğun bakıma alınan Karadeniz müziğinin sevilen ismi İbrahim Özer'in iyileşme göstermesi sonrasında tedavisine evde devam edildi. 33 yaşındaki Cimilli İbo'dan bir kez daha kötü haber geldi.

Durumu ciddi
Sanatçı İbrahim Özer (Cimilli İbo) Başkent Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı. Böbrek yetmezliği ve kanında aşırı enfeksiyon tertip edildiği ve durumunun kritik olduğu belirtildi. Ünlü sanatçı için sevenleri de devreye girdi. Cimilli İbo için kan arayışı olduğu öğrenilirken, çok sayıda seveni kanın hızlı şekilde bulunması için sosyal medya hesaplarından çağrı yaptı.

Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanıp günlerce yoğun bakımda tedavi gören ünlü Karadeniz sanatçısının, o dönem organlarında hasar oluşmuş, özellikle böbreklerinin çok zarar gördüğü bildirilmişti.

Böbreklerinde görülen zarar ileri seviyeye atladı ve ünlü sanatçıya böbrek naklinin yapıldığı belirtildi. Durumu kritik olduğu öğrenilen sanatçının yoğun bakım tedavisi devam ediyor.

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