IMF Türkiye büyüme notunu kırdı! Beklenti düştü

IMF Türkiye için 2021 büyüme tahmini puanını aşağı çekti. Nisan ayı raporunda yüzde 6 beklentisi açıklarken şimdi yüzde 5,8'e düşürdü.

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Uluslararası Para Fonu (IMF), Temmuz ayı Dünya Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye için öngördüğü 2021 reel ekonomik büyüme tahminini 0,2 puan aşağı çekerek, yüzde 5,8'e düşürdü.

IMF, Türkiye ekonomisine dair 2022 büyüme tahminini de düşürdü. IMF'nin Temmuz ayı raporuna göre, Türkiye ekonomisinin 2022'de yüzde 3,3 büyüyeceği tahmin ediliyor.

IMF'nin Nisan ayı raporunda, Türkiye ekonomisinin 2021 yılında yüzde 6, 2022'de ise yüzde 3,5 büyüyeceği tahmini yapılmıştı.

IMF, küresel ekonominin 2021 yılında yüzde 6, 2022'de de yüzde 4,9 büyüyeceği yönündeki tahminini sabit tuttu.

Ancak raporda, başta Asya olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyüme beklentisi aşağı doğru revize edilirken, gelişmiş ülkelerde ise yükseltildiği belirtildi.