Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Harkurk bölgesinde gerçekleştirilen Pençe Harekatı bölgesinde bugün arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerle temas sağlandığı aktarıldı.

İki askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı

Çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğu, bir askerin ise yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği ifade edildi.

Bir terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamada ayrıca bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.