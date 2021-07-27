Bursa'da safkan Arap taylarının satışından 3,1 milyon lira gelir elde edildi

BURSA'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesinde ihaleyle satılan 34 safkan Arap tayından 3 milyon 112 bin lira gelir elde edildi.

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BURSA'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesinde açık artırma usulüyle yapılan ihalede 43 safkan Arap tayı satışa sunuldu. Bu taylardan 34'ü, 20 bin ila 315 bin liradan alıcı buldu.

İhalenin en pahalısı Cenk Kılıç tarafından 315 bin liraya alınan 'Kuzgun Efe' adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. Bu tayı Tekin Biricik'in 230 bin liraya satın aldığı 'Doruğun Ayazı' isimli 2 yaşındaki erkek tay ile 211 bin liraya Serdar Yavuz'un aldığı 'Kürşat Batu' adlı 2 yaşındaki erkek tay izledi.

İşletmenin bu 34 tayın satışından 3 milyon 112 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.