Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan kritik toplantı! Okullar 6 Eylül'de açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 6 Eylül'de açılması planlanan okullardaki yeni eğitim öğretim yılının hazırlıklarını değerlendirmek üzere 81 ilin milli eğitim müdürüyle toplantı yaptı.

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Video konferansla gerçekleştirilen toplantıda Bakan Selçuk, "6 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs vakalarının 5 binden 16 bine fırlamasının ardından 6 Eylül olarak duyurulan okulların açılma tarihinin erteleneceği söylentilerinin ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları için 81 ilin milli eğitim müdürüyle bir araya geldi.

Video konferansla gerçekleştirilen toplantıda, “Okulum Temiz Belgesi” standartlarıyla ilgili denetim süreçleri ele alındı.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile yürütülen “Okulum Temiz Belgesi” standartlarıyla ilgili denetim sürecinin birinci yılnın dolmasını beklemeden başladığını belirten Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl resmî okul ve kurumlarımızın tamamına yakını standartlarını sağlayarak belgelerini almıştı. Bu yıl 4 bin 540 denetçi arkadaşımız ile birlikte tüm okullarımızın koşullarını büyük bir titizlikle izleyip değerlendiriyoruz. Şu ana kadar 51 bin okulumuzun 20 bine yakını belgesini yeniledi ve diğer okullarımızda da çalışmalar büyük bir titizlikle sürüyor. Sürecin koordinasyonunda gösterdiğiniz hassasiyet ve çaba için teşekkür ediyorum. 6 Eylül’de yeni eğitim öğretim yılı için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz."

Türkiye genelinde koronavirüsle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Mücadele kararlarının alındığı Bilim Kurulu, yeniden toplanma kararı aldı. Yarın yapılacak toplantıda önemli konular masaya gelecek.

Bunlardan biri, aşılama yaşı. Aşılamanın istenilen seviyeye ulaşmaması ve vaka sayısında yaşanan yükselmenin ardından, 18 olan aşı yaşının 12'ye düşürülmesi gündeme geldi.

Aşı yaşı 12'ye düşüyor

Bu konunun gündeme alınmasının nedenlerinden biri de yüz yüze eğitimin eylül ayında başlayacak olması.

Aşı yaptırmayanlara kısıtlama gelsin mi?

Gündeme gelecek diğer bir konu ise 2 doz aşı yaptırmayanlara karşı uygulanacak kısıtlamalar. Önceki Bilim Kurulu toplantısında masaya gelen ancak sıcak bakılmayan kısıtlama kararının, bu toplantıda da alınmaması bekleniyor.

Bilim Kurulu üyeleri, insanların gönüllülük esasına göre aşı yaptırmasını daha doğru buluyor. Bilindiği üzere; 2 doz aşı yaptırmayanlara karşı sosyal hayatta bazı kısıtlamaların getirilmesi konusunda istekler zaman zaman kamuoyunu yansıyordu.

Bilim Kurulu, aşılanmayı teşvik edecek politikaların üzerinde durulmasının daha önemli olduğunu savunuyor.