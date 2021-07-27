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Fatih Terim: Rachid Ghezzal'ı kim istemez

Fatih Terim: Rachid Ghezzal'ı kim istemez

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rachid Ghezzal transferine ilişkin konuştu. Deneyimli hoca, Cezayirli futbolcuyu istediğini belirtti.

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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Rachid Ghezzal'ın transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

"Ghezzal'ı reddetmedim"
"Racid Ghezzal'ı kim istemez?" diyen Fatih Terim, "Bizim amacımız Galatasaray'ın geleceğini inşa etmek. Ciddi bir jenerasyon bırakmak istiyorum. Rachid Ghezzal'ı reddetmedim, aksine çok istedim. Ben de başkan da... Söylemem gerekenler var ama söyleyemiyorum. Bana sormadan bu tip şeylere inanmayın. Bu manipülasyonu yapıyorlar. Sonunda böyle söyleyince, doğrusu meydana çıkıyor." ifadelerini kullandı.

"Rakamları dikkatli izleyin"
Öte yandan kuracakları takıma da dikkat çeken başarılı hoca,"Boey yeni sağ bekimiz, Alex de Rumen orta saha oyuncumuz, Van Aanholt da sol bekimiz. 20-25 yaş arası yetenekli oyuncularımız olacak. Ben, ekibim ve scoutlarımızın uzun zamandır izlediği oyuncuları almaya devam edeceğiz. Rakamlarımı da dikkatli izleyin." dedi.

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