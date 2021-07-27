Eleştirdiği halde özel uçak kullanan Meral Akşener bu defa tarifeli uçağa bindi

Siyasetteki özel uçakları satma polemiği sonrası özel uçak kullandığı ortaya çıkan Meral Akşener bu defa tarifeli uçakla seyahat etti.

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Verdiği bir röportajda "Özel uçaklarla gezmeyeceğiz" diyen ancak şehir ziyaretlerinde ulaşım aracı olarak özel jet kullanması ile gündeme gelen, eleştiri oklarının hedefi olunca da Elazığ ziyaretinde görüntü vermemek için basın mensupları aprona aldırmayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gelen tepkilerin ardından tarifeli uçakla seyahat edip poz verdi.

"Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğimde hepsini satacağım" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Malatya'ya 'Hawker 800XP Performance' tipi özel jetle seyahat etmişti.

Ziyaretlerini özel jetle gerçekleştirdi

Akşener'in daha önceki aylarda da Trabzon, Bodrum ve Hatay'a gerçekleştirdiği ziyaretlerde de özel jet kullandığı ortaya çıkmıştı. Eleştiri oklarının hedefi olmasının ardından Akşener, Tunceli programı için geldiği Elazığ'da önlemler aldırmıştı.

Basın mensuplarını aprona sokmadı

Akşener ve karşılama heyeti ile apronda hatıra fotoğrafı çekilirken, seyahat edilen özel jetin önünde değil de havaalanı binasının önünde poz verilmişti. Daha önceki şehir programlarında Akşener karşılanırken havaalanlarının içine kadar girebilen ulusal ve yerel basın mensupları Elazığ'da içeri sokulmadı.

Akşener, tüm bu gelişmelerden sonra gelen tepkilerin ardından Bitlis'e gerçekleştirdiği ziyaretinde tarifeli uçağı tercih etti. Elazığ'da görüntü alınmasını engelleyen Akşener, bu sefer tarifeli uçuş gerçekleştirdiğini öne çıkaracak şekilde havaalanında poz verdi.