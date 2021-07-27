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Almanya'da kimya tesisinde patlamanın bilançosu açıklandı

Almanya'da kimya tesisinde patlamanın bilançosu açıklandı

ALMANYA'nın Leverkusen kentinde kimya fabrikalarının bulunduğu bir sanayi bölgesinde meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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Almanya'nın batısındaki Leverkusen kentindeki kimya sanayi sitesinde patlama meydana geldi. Kimya sanayi tesisini işleten Currenta yaptığı açıklamada, kimya tesisini sarsan patlama 1 kişinin öldüğü 16 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Sayının artabileceği aktarıldı.

Currenta'dan bir sözcü Twitter’da yaptığı açıklamada, patlamanın atıkların yakıldığı sitenin bir bölümünde meydana geldiğini söylerken nedeninin bilinmediğini aktardı. Alman hükümetinin sivil koruma kurumu patlama ile ilgili "aşırı tehlike" konusunda uyarıda bulundu.

Bölge polisi, ne kadar hasarın meydana geldiğinin henüz belli olmadığını ve çok sayıda acil durum personelinin olay yerinde olduğunu söyledi. Polis ayrıca halkı evlerine girmeleri, kapı ve pencereleri kapalı tutmaları konusunda uyardı. 

Birçok otoyol kapatıldı
Patlamanın olduğu bölgenin yakınlardaki birçok otoyolun kapatıldığı bildirildi. Alman kamu yayın kuruluşu WDR, ilaç şirketi Bayer’in fabrikasının bulunduğu bölgeden dumanların yükseldiğini belirtti. 

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