BIST 1.360
DOLAR 8,57
EURO 10,15
ALTIN 496,04
HABER /  DÜNYA

Rusya Devlet Başkanı Putin'den çok konuşulacak dolar çıkışı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya Devlet Başkanı Putin'den çok konuşulacak dolar çıkışı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel ekonominin salgının etkilerinden kurtulduğunu ancak enflasyon risklerinin sürdüğünü belirterek, "ABD'nin bütçe açığını kapatmak için dolar basması tüm küresel ekonomiyi etkiliyor" dedi.

Abone ol

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke ekonomisindeki güncel konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD'de enflasyonun yüzde 5'i aştığını belirten Putin, "ABD, iki yıldır yüzde 15 bütçe açığı veriyor. Peki bu bütçe açığını nasıl kapatıyorlar? Para basarak. Bu da enflasyona neden oluyor. ABD ekonomisinin ve doların rezerv para olarak önemi göz önünde bulundurulduğunda ABD'nin bütçe açığını kapatmak için dolar basması tüm küresel ekonomiyi etkiliyor" diye konuştu.

Rus ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkilerinden nasıl kurtulduğuna dair bazı istişareler yapılması gerektiğini anlatan Putin, "Küresel ekonomideki toparlanmanın bir bütün olarak devam ettiğini görebiliyoruz. Ancak bu süreç aynı zamanda enflasyon riskleriyle de bağlantılı devam ediyor" dedi.

Rusya'daki enflasyonun önemli bir düzeyde olmadığını ancak yine de hedeflenen seviyelerin üzerinde olduğuna işaret eden Putin, "Hükümet ile Rusya Merkez Bankası, makroekonomik adımlar ve sektörel düzenlemelerle bu enflasyona yönelik adımlar atacak. Atılan tüm adımların koordineli ve dengeli olması önemlidir" şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Terim: Rachid Ghezzal'ı kim istemez
Fatih Terim: Rachid Ghezzal'ı kim istemez
ABD'nin dikkat çeken Irak kararını Joe Biden açıkladı
ABD'nin dikkat çeken Irak kararını Joe Biden açıkladı
Aşı olmayanlara yönelik kısıtlamaların gündeme geleceği tarih belli oldu
Aşı olmayanlara yönelik kısıtlamaların gündeme geleceği tarih belli oldu
Türkiye su kıtlığı noktasında en problemli ülkelerden birisi olacak
Türkiye su kıtlığı noktasında en problemli ülkelerden birisi olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti! Hak sahiplerine teslim edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti! Hak sahiplerine teslim edildi
CHP Afganistan konulu toplantı yaptı hükümeti uyardı
CHP Afganistan konulu toplantı yaptı hükümeti uyardı
Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı! Eski Galatasaray Başkanı'nın sağlık durumu nasıl?
Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı! Eski Galatasaray Başkanı'nın sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da yüzde 80 indirimle satıyor! 5 bin TL'lik telefon bin 500 TL
İstanbul'da yüzde 80 indirimle satıyor! 5 bin TL'lik telefon bin 500 TL
Adana'da orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Adana'da orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Türkiye üretti dünyada bir ilk! Zamandan tasarruf sağlıyor
Türkiye üretti dünyada bir ilk! Zamandan tasarruf sağlıyor