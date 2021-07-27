Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı! Eski Galatasaray Başkanı'nın sağlık durumu nasıl?

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, hastaneye kaldırıldı. Haberi veren Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak, Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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Galatasaray'da geçtiğimiz ay başkanlık görevini Burak Elmas'a devreden Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Üzücü haberi veren Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak, 'Mustafa Cengiz'in durumu hiç iyi değil' dedi.

Kozak, "Mustafa Cengiz'i hastaneye kaldırdılar. En son çok ağır bir ilaç vermişler. İyi neticeler vermeye başlamış ama çok hırpalıyormuş. Çok yorulmuş. Yani gidişat iyi değil. Allah yardımcısı olsun." ifadelerini kullanıldı.

Mustafa Cengiz 2020 yılında bir beyin ameliyatı geçirmiş ve bu operasyondan sonra hızlı bir şekilde kilo kaybetmişti.