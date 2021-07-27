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Adana'da orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Adana'da orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

ADANA'da ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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 Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Gökbuket mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye helikopter, arazözler ve orman ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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