Türkiye'de koronavirüs aşısı olmayanların 10 bahanesi

22 milyondan fazla kişinin aşı olmadığı Türkiye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede gitgide zorlaşıyor. Aşı karşıtlarının ise bunun için 10 bahanesi var.

Abone ol

Dünya üzerinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede en etkili yöntem olan aşıyı Türkiye'de 22 milyonu aşkın kişi olmak istemiyor. Çin, Alman, Rus aşısı fark etmeksizin aşıdan kaçıyorlar.

2 doz ve üzeri aşı olanların koronavirüse karşı daha dirençli olduğu bilimsel açıdan kanıtlanmış olsa da aşı yaptırmayan bu kişiler yüzünden salgın daha da uzuyor. Aşıdan kaçanların bahanesi ise birbirinden ilginç.

Kimisi koronavirüse inanmıyor, kimisi de aşıya. Türk aşısını bekleyen de var, "Bana bir şey olmaz" diyen de…