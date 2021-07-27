BIST 1.359
DOLAR 8,56
EURO 10,12
ALTIN 494,14
HABER /  SAĞLIK

Türkiye'de koronavirüs aşısı olmayanların 10 bahanesi

Türkiye'de koronavirüs aşısı olmayanların 10 bahanesi

22 milyondan fazla kişinin aşı olmadığı Türkiye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede gitgide zorlaşıyor. Aşı karşıtlarının ise bunun için 10 bahanesi var.

Abone ol

Dünya üzerinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede en etkili yöntem olan aşıyı Türkiye'de 22 milyonu aşkın kişi olmak istemiyor. Çin, Alman, Rus aşısı fark etmeksizin aşıdan kaçıyorlar.

2 doz ve üzeri aşı olanların koronavirüse karşı daha dirençli olduğu bilimsel açıdan kanıtlanmış olsa da aşı yaptırmayan bu kişiler yüzünden salgın daha da uzuyor. Aşıdan kaçanların bahanesi ise birbirinden ilginç.

Kimisi koronavirüse inanmıyor, kimisi de aşıya. Türk aşısını bekleyen de var, "Bana bir şey olmaz" diyen de…

Aşı karşıtlarının en yaygın 10 bahanesi şu şekilde sıralanıyor:

- Koronavirüse inanmıyorlar.
- Aşının etkisiz olduğunu düşünüyorlar.
- Aşının yan etkilerden korkuyorlar.
- Aşıyla çip takıldığını düşünüyorlar.
- Aşının kısırlık yaptığına inanıyorlar.
- Yabancı ajanların devrede olduğunu söyleyen var.
- Türk aşısını bekliyorlar.
- Alerji yapabilir diye korkuyorlar.
- İhmalkar olanlar var.
- "Bana bir şey olmaz" diyorlar.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti! Hak sahiplerine teslim edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti! Hak sahiplerine teslim edildi
CHP Afganistan konulu toplantı yaptı hükümeti uyardı
CHP Afganistan konulu toplantı yaptı hükümeti uyardı
İstanbul'da yüzde 80 indirimle satıyor! 5 bin TL'lik telefon bin 500 TL
İstanbul'da yüzde 80 indirimle satıyor! 5 bin TL'lik telefon bin 500 TL
Adana'da orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Adana'da orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Eleştirdiği halde özel uçak kullanan Meral Akşener bu defa tarifeli uçağa bindi
Eleştirdiği halde özel uçak kullanan Meral Akşener bu defa tarifeli uçağa bindi
ABD'de ulusal konut fiyat endeksi mayısta rekor seviyede arttı
ABD'de ulusal konut fiyat endeksi mayısta rekor seviyede arttı
Kuveyt Türk selden etkilenen bireysel müşterilerinin borçlarını 3 ay öteleyecek
Kuveyt Türk selden etkilenen bireysel müşterilerinin borçlarını 3 ay öteleyecek
Almanya'da kimya tesisinde patlamanın bilançosu açıklandı
Almanya'da kimya tesisinde patlamanın bilançosu açıklandı
Türkiye'nin yeni denizaltılarına milli teknoloji... İlk kez kullanılacak
Türkiye'nin yeni denizaltılarına milli teknoloji... İlk kez kullanılacak
Mehmet Şef'in eline ne oldu parmakları neden kesildi hikayesi çok başka
Mehmet Şef'in eline ne oldu parmakları neden kesildi hikayesi çok başka