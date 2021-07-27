Türkiye su kıtlığı noktasında en problemli ülkelerden birisi olacak

Bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmaya göre Avrupa'daki şiddetli yağmur fırtınalarının küresel iklim değişikliğiyle birlikte artan nem ve daha yavaş hareket eden bulutlar nedeniyle 2100 yılına kadar karalarda 14 kat artacağı belirlendi. Türkiye'nin ise su kıtlığı noktasında en problemli ülkelerden birisi olacağı belirtildi.

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Dünya genelinde son yılların en büyük sorunları arasında küresel ısınma yer alıyor. Küresel ısınmanın etkisiyle dünyanın birçok noktasında ekstrem hava olayları yaşanıyor. Özellikle Avrupa'da son dönemde yaşanan aşırı ani yağış olaylarının küresel iklim değişikliği ile ilişkili olabileceği belirtiliyor.

Bu kapsamda Newcastle Üniversitesi araştırmacısı, atmosfer bilimci Dr. Abdullah Kahraman liderliğinde Newcastle Üniversitesinden Prof. Dr. Hayley Fowler, Steven Chan ile İngiltere Meteoroloji Servisi İklim Araştırma Merkezi ve Bristol Üniversitesinden Prof. Dr. Elizabeth Kendon katkılarıyla, "İklim değişikliği ile birlikte hareketsiz şiddetli yağmur fırtınaları Avrupa geneline yayılıyor" konulu bilimsel araştırma yapıldı. Yapılan araştırmada Avrupa'daki şiddetli yağmur fırtınalarının küresel iklim değişikliğiyle birlikte artan nem ve daha yavaş hareket eden bulutlar nedeniyle 2100 yılına kadar karalarda 14 kat artacağı tespit edildi.

Kahraman, yaptığı açıklamada, iklim değişikliği nedeniyle sıcaklıkların arttığını ve bundan dolayı atmosferde buharlaşmanın arttığını söyledi. Süper bilgisayarlar sayesinde detaylı iklim simülasyonlarında araştırmalar yaptıklarını belirten Kahraman, "Bu simülasyonların yüksek yerel detay içermeleri sayesinde ekstrem hava olaylarını oluşturan 'konvektif fırtına' dediğimiz yapıların dinamiğini de çok rahat çözmemizi sağlıyor" diye konuştu. Kahraman, bilim insanlarıyla, "İklim değişikliği ile birlikte hareketsiz şiddetli yağmur fırtınaları Avrupa geneline yayılıyor" konulu bilimsel çalışma yaptıklarını anlatarak şöyle devam etti:

"Çalışmamızda 2 ana konu üzerinde durduk. Biri ekstrem yağış potansiyeli, diğeri bu ekstrem potansiyel yağışların olduğu durumlarda bulut kümelerinin ne kadar hızlı hareket ettiğiyle ilgili. Atmosferdeki aşırı yağış üreten bulutlar çoğunlukla belli bir hızda hareket ederler. Bu durum belli bir bölgeye 10-15 dakikada yoğun yağış bırakabiliyor. Bu tip yoğun yağış bırakan bir bulut kütlesi eğer hareketsizse yerel bir noktada çok daha uzun süreli ekstrem yağış bırakabiliyor ve etkisi çok büyük oluyor. Bulgularımıza göre karbon emisyonlarıyla ilgili önlemler alınmazsa bu yüzyılın sonunda Avrupa'da mevcut duruma göre 7 kat daha sık ekstrem yağış potansiyeli var. Bunun yanında hareketsiz olan bulut kütleleri nedeniyle yaşanacak ekstrem yağış sıklığı 11 kata, karalar üzerinde 14 kata çıkması bekleniyor. Fırtına ne kadar yavaş hareket ederse küçük bir alana o kadar fazla yağmur yağar ve ciddi sel riski o kadar büyük olur. Bu kısa süreli şiddetli yağışlardaki asıl artış denizler üzerinde değil karalar üzerinde meydana gelecek. Zaten sel konusunda riski oluşturan da bu durum. Sistemler hem aşırı yağış bırakacak hem de daha yavaş hareket edecek."