Aşı olmayanlara yönelik kısıtlamaların gündeme geleceği tarih belli oldu

Çok sayıda ülkede aşı olmayanlarla ilgili alınan kısıtlama kararları Türkiye'de tartışılırken Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu da aşı yaşının 12'ye indirilmesini gündemine aldı. Öte yandan yeni vakaların büyük bölümün aşı yaptırmayanlar olduğu kaydedildi.

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Delta varyantı ve bayram hareketliliğinin etkisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında hızlı bir artış beklenirken özellikle okulların açılmasına yakın salgınla mücadelede yeni hazırlıklara başlandı.

Avrupa ve ABD dahil olmak üzere birçok ülkede aşı yaşının 12'ye kadar indirilmesi konusunda karar alındı. Bu konu uzun zamandır Sağlık Bakanlığının da gündeminde. Diğer ülkelerden elde edilecek veriler izlendikten sonra Koronavirüs Bilim Kurulunun aşı yaşının 12 veya 15 yaşa kadar indirilmesi konusunda bir karar alacağı ifade ediliyor.

6 Eylül'de okulların açılması planlanıyor. Bu tarihten önce 12 yaş üstü çocuklara aşı yapılması, aşının tek doz mu iki doz mu uygulanması konusunda değerlendirme yapılacak. Uzmanlar, çocuklarda bağışıklığın oluşması için okullar açılmadan en az 2 hafta önce aşılamanın başlatılması gerektiğini dile getiriyor.

Aşı olmayanlara yönelik kısıtlamalar gelebilir

Avrupa'da ve diğer bazı ülkelerde aşı olmayanlarla ilgili alınan kısıtlama kararları Türkiye’de de tartışılıyor. Ancak Türkiye'de vakalar artsa bile şu anda yeni yasaklar veya kısıtlama yerine gönüllük esasıyla aşılamanın artırılması stratejisi izleniyor.

Aşı olmayanlara bazı kısıtlamalar getirilmesine yönelik yapılan tartışmalar Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun da gündemine geldi. Ancak bu konuda şimdilik bir adım atılmayacağı kaydedildi. Kışa geçiş sürecine kadar aşılamada istenen seviye yakalanmazsa aşı olmayanlara yönelik kısmi sosyal kısıtlamaların gündeme geleceği belirtiliyor.

Aşısızların koronavirüse yakalanmaları durumunda sağlık giderlerinin karşılanmaması dahil birçok radikal öneri tartışılıyor. Ancak aşısızlara yönelik kısıtlamaların sosyal alanlarla sınırlı kalacağı söyleniyor. Türkiye'de ekonomik yükleri artıracak sert yasakların yeniden gündeme gelmeyeceği de belirtiliyor.

Vakaların büyük bölümü aşı olmayanlar

Salgının Türkiye'deki seyri konusunda yapılan modellemelerde ise bayramın etkisinin bir iki gün içinde net bir şekilde görüleceği belirtiliyor. Vaka sayılarının hafta sonuna kadar 20 binleri aşabileceği tahmin ediliyor.

Bir hafta önceye oranla günlük vaka sayıları yüzde 100'e yakın arttı. Uzmanlar, "Vaka sayıları salgında atak olduğunu gösteriyor. Kuluçka süresini hesaba kattığımızda bu hafta sonuna kadar vakaların daha da arttığını göreceğiz. Vakaların büyük bölümü aşısızlardan. Bu dalgada yoğun bakım vakaları arasında aşılı olanların oranı yüzde 5 bile değil" diyor. Türkiye'de bazı hastanelerin yoğun bakımlarında yatan Kovid-19 hastalarının yüzde 95'ten fazlasının aşısız olduğu belirtiliyor.

(Yücel Kayaoğlu - Türkiye Gazetesi)