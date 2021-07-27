Türkiye ile Angola arasında 10 tane anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Laurenço, görüşmelerin ardından 10 adet anlaşmaya imza attı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı João Manuel Gonçalves Laurenço ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan iki ülke arasında ticaret hacminin çok düşük olduğunu belirterek, "Şuan da ticaret hacmimiz 176 milyon dolar. Bu iki güçlü ülke için bu ticaret hacmi çok ama çok hafif. İlk etapta mutabakatımız 500 milyon dolara ulaşmak" ifadelerini kullandı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sayın Lourenço'yla gerek ikili gerekse heyetler arası görüşmelerimizi verimli bir şekilde tamamladık. Siyasi, askeri, ekonomik, savunma sanayine yönelik bu alanları kapsayan bir görüşme gerçekleştirdik. 2017'de toplantıda ilk defa o zaman bir görüşme gerçekleştirmiştik. Üst düzeyde ilk görüşmeyi ülkemizde bugün gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Tabi şuan da gerçekten geleceğe yönelik atacağımız adımlarda Angola rastgele bir ülke değil. 33 milyon nüfusa sahip. Bizim de 84 milyon nüfusumuz var. Topladığımız zaman 117 milyon nüfus. 2 milyon 26 bin toplam yüzölçümüne sahip 2 ülke. Müşterek yapılabilecek çok şey var. Yarın kendileri işadamlarımızla bir araya gelecekler. Altyapı üstyapıya yönelik birçok konuyu muhataplarıyla görüşecekler. Aynı şekilde biz de BMGK'dan sonra iadeyi ziyarette bulunmak üzere bir grup iş adamıyla gideceğiz.

'İlk etapta ticaret hacmimizi 500 milyon dolara ulaştırmalıyız'

İstiyoruz ki üst düzey ziyaretleri de başlatmış olalım. Burada ağırlıklı olarak savunma sanayine yönelik, turizmde ekonomide sağlıkta birçok neler yapabiliriz. Bunları yerinde değerlendirelim istiyoruz. Değerli dostum Lourenço'yla birçok adımları atacağımıza inanıyorum. Bugün burada ilk adımı attık. 10 kadar anlaşma imzalandı. Bunları tabi hayata geçirmek şart. Şuan da ticaret hacmimiz 176 milyon dolar. Bu iki güçlü ülke için bu ticaret hacmi çok ama çok hafif. İlk etapta mutabakatımız 500 milyon dolara ulaşmak. Afrika'da ne tür sıkıntılar yaşıyor, Angola'da uzaktan da olsa takip ettik biliyoruz. Türkiye, terörle mücadelede her zaman kendisini ispatlamış bir ülke olarak özellikle Angola'nın da yanında yer alacaktır. Ben değerli dost Lourenço şahsında tüm buradan halkına selam ve sevgilerimi gönderiyorum.