Türkiye 27 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 246 bin 648 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 68 milyon 681 bin 744'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Temmuz 2021 Salı günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 648 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 7 bin 108 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 64.38, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 39.45 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 963 bin 479'u birinci doz, 24 milyon 486 bin 767'si ikinci doz, 4 milyon 231 bin 498'i üçüncü doz olmak üzere toplam 68 milyon 681 bin 744'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Tedbirlere uyup aşınızı olun" değerlendirmesinde bulundu.