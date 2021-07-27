Süleyman Soylu: Bu artık sürdürülebilir bir durum değil!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize ve Artvin'de meydana gelen sel felaketlerine ilişkin Arhavi ilçesinde basın açıklaması yaptı. Bakan Soylu, şehir içinde yer alan üstü kapalı dere yataklarının üstünün açılacağını duyurdu.

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Altyapı ve yollar hariç toplamda 85 milyon liralık hasar meydana geldiğini vurgulayan Soylu, "Zarar gören vatandaşlarımızın tüm masraflarını karşılayacağız." dedi.

Rize ve Artvin’in Arhavi ilçesinde geçtiğimiz hafta etkili olan yoğun yağışlar sonucunda meydana gelen sel ve heyelan meydana geldi.

"Dere yataklarının üstünü açacağız"

Kaybolan üç vatandaş ve afet çalışmalarına ilişkin basın açıklaması yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şehir içindeki kapalı dereler büyük risk oluşturuyor. Aynı yeri 5-6 defa su basmış. Bizim artık şehir içlerinde üstündeki kapalı alandan yol, pazar yeri olarak istifade etmek için kurulan yerlerden artık faydalanmamız mümkün değil. Bu artık sürdürülebilir bir durum değildir. Güneysu'da yaptığımız proje gibi burada da yapacağız. Üstü kapalı olan derelerin riskini ortadan kaldırabilmek için üstünün açılıp aynı şekilde etrafındaki evlerin su taşkını riskine karşı karşıya kalmaması için değerlendirme yapılıyor." dedi.

Üç vatandaşı arama çalışmalarına yağmur nedeniyle ara verildi

Artvin'de 444 aracın ve bin 500 personelin çalıştığını ifade eden Soylu, "Hangi evleri su basmışsa araçlarımızla birlikte geri çekilecek. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 3 kayıp vatandaşımız vardı. Murgul'daki çalışmalarımız devam etti. Ama yağmur nedeniyle kısmen durdu. 107'si dalgıç olmak üzere 200'ün üstünde personel görev yapıyor." şeklinde konuştu.

Arhavi'de devam eden çalışmalar sonucu temizliğin yüzde 95 oranında bittiğini vurgulayan Soylu, "Özellikle bodrum ve zemin katlardaki temizlik. Esnaf ve işletmelerimizdeki hasarlarla ilgili, Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlar çerçevesinde herkesle birebir görüştük. Önemli bir noktaya geldik. 300'ün üzerinde işletme çalışamaz hale geldi. Kimisinin 40 yıllık birikimleri yok oldu. Su basınca, binaları su almıyor. Milli servet de ortadan kayboluyor. Sigortalı olanlar vardı, onlar da duyarlı davranıyorlar. Sigorta şirketlerine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"85 milyon liralık hasar var"

Bakan sözlerinin devamında ise şunları söyledi:

"Arhavi halkına da minnettarız. Güzel bir söz söylediler. Burada çalışanlar Ankara, Erzurum'dan nereden gelirse gelsin kardeşimiz gibi çalışıyorlar. Bundan sonra da alacağımız tedbirlerle hep beraber değerlendirme yapacağız. Kapalı derelerin açılması da alınan önemli kararların birisi. Araçları zarar gören vatandaşlarımızın da tamir masraflarını karşılayacağız. Toplamda 85 milyon liralık hasar var. Yol ve altyapı hasarları buna dahil değil."