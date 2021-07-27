Çin koronavirüsün kökeni için ABD'yi işaret etti

Çin, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kökenini araştırmak için ABD'nin Maryland eyaletindeki Fort Detrick laboratuvarını incelemesi çağrısında bulundu.

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin soruları yanıtladı ve ABD'nin bu konudaki tavrını eleştirdi.

Lician, ABD'ye salgın konusunda şeffaf ve sorumlu bir yaklaşım benimsemesi, en kısa sürede DSÖ uzmanlarını 1943-1969 yıllarında ABD'nin biyolojik silah programının merkezi konumundaki Fort Detrick laboratuvarına davet ederek Kovid-19'un kaynağının araştırılması için incelemeye izin vermesi çağrısı yaptı.

Cao, ABD'nin en fazla Kovid-19 vakası görülen ülke olduğuna ve erken aşamada enfekte olanların sayısının yüksekliğine işaret ederek, "Laboratuvarlarda incelemeler yürütülecekse DSÖ Fort Detrick'e gitmelidir" ifadesini kullandı.