Çin koronavirüsün kökeni için ABD'yi işaret etti

Çin, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kökenini araştırmak için ABD'nin Maryland eyaletindeki Fort Detrick laboratuvarını incelemesi çağrısında bulundu.Abone ol
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin soruları yanıtladı ve ABD'nin bu konudaki tavrını eleştirdi.
Lician, ABD'ye salgın konusunda şeffaf ve sorumlu bir yaklaşım benimsemesi, en kısa sürede DSÖ uzmanlarını 1943-1969 yıllarında ABD'nin biyolojik silah programının merkezi konumundaki Fort Detrick laboratuvarına davet ederek Kovid-19'un kaynağının araştırılması için incelemeye izin vermesi çağrısı yaptı.
Cao, ABD'nin en fazla Kovid-19 vakası görülen ülke olduğuna ve erken aşamada enfekte olanların sayısının yüksekliğine işaret ederek, "Laboratuvarlarda incelemeler yürütülecekse DSÖ Fort Detrick'e gitmelidir" ifadesini kullandı.
Çin, DSÖ'nün Kovid-19'un kökenine dair ikinci aşama planını kabul etmeyeceğini bildirmişti.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Bakan Yardımcısı Zıng Yişin, Kovid-19'un kökenine dair araştırmanın ikinci aşamasının virüsün bir Çin laboratuvarından sızmış olabilme ihtimalinin daha fazla araştırılmasını içermesine oldukça şaşırdığını, bunun 'sağduyu ve bilime aykırı bir söylenti' olduğunu belirterek ikinci aşama planını reddetmişti.