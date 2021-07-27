BIST 1.360
DOLAR 8,57
EURO 10,13
ALTIN 495,83
HABER /  GÜNCEL

Artvin'de sokaklar yine sele teslim oldu

Artvin'de sokaklar yine sele teslim oldu

Artvin'in Arhavi ilçe merkezi 24 Temmuz'da yaşanan selin ardından bugün 2. kez şiddetli yağışların etkisi altında kaldı.

Abone ol

Artvin'de Yaklaşık 20 dakika etkili olan şiddetli yağışın ardından Arhavi ilçe merkezinde bir çok sokak göle dönerken, bazı iş yerlerini su bastı, rögarlar tıkandı.

Ancak 24 Temmuz'da ilçede yaşanan dere taşkını ve su baskınları bu kez yaşanmazken, açılan rögarlar ile birlikte sokaklardaki su seviyesi düştü.

Artvin yine sele teslim
Çok büyük olumsuz bir tablo yaşanmadı.

Bilindiği gibi Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bugün ve yarın için Doğu Karadeniz Bölgesi'nde özellikle Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in sahil kesimleri için şiddetli yağış ve sel uyarısında bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Meclis Başkanı Şentop'tan Tunus tepkisi
Meclis Başkanı Şentop'tan Tunus tepkisi
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında suç duyurusu
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında suç duyurusu
Bodrum’da 1,5 milyonluk nüfus 900 bine düştü
Bodrum’da 1,5 milyonluk nüfus 900 bine düştü
Türkiye 27 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 27 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Son kullanma tarihi geçmiş ilaç iddiaları yalanlandı
Son kullanma tarihi geçmiş ilaç iddiaları yalanlandı
Çin koronavirüsün kökeni için ABD'yi işaret etti
Çin koronavirüsün kökeni için ABD'yi işaret etti
Bursa'da safkan Arap taylarının satışından 3,1 milyon lira gelir elde edildi
Bursa'da safkan Arap taylarının satışından 3,1 milyon lira gelir elde edildi
Türkiye ile Angola arasında 10 tane anlaşma imzalandı
Türkiye ile Angola arasında 10 tane anlaşma imzalandı
Emlak vergisinde yeni dönem kapıda
Emlak vergisinde yeni dönem kapıda
ABD'nin dikkat çeken Irak kararını Joe Biden açıkladı
ABD'nin dikkat çeken Irak kararını Joe Biden açıkladı