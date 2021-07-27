Meclis Başkanı Şentop'tan Tunus tepkisi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova'nın onuruna verdiği yemeğe katıldı. Burada konuşan Şentop, Tunus'ta yaşananlara tepki gösterdi cumhurbaşkanının başbakanı görevden alma yetkisinin bulunmadığını söyledi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in Başbakan Hişam el-Meşişi görevden almasına tepki gösterdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tunus'ta cumhurbaşkanına başbakanın görevden alınması gibi bir yetki tanınmadığını söyleyerek anayasanın askıya alınamayacağını söyledi. Şentop, Türkiye'nin arzusunun Tunus halkının hak ettiği şekilde, kendi iradesiyle, Anayasal düzenin ve hukuk kurallarının işlediği bir yönetimle yönetilmesi olduğunu ifade etti.