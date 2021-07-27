BIST 1.360
DOLAR 8,57
EURO 10,13
ALTIN 495,86
HABER /  GÜNCEL

Karısını telefona cevap vermediği için öldürdü

Karısını telefona cevap vermediği için öldürdü

Malatya'da M.Ö. adlı kişi cep telefonuna aradığında cevap vermediği için 41 yaşındaki eşi Selma Özen'i defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Abone ol

MALATYA'da 56 yaşındaki M.Ö. aradığında telefonu açmadığı gerekçesiyle 3 çocuk annesi 41 yaşındaki eşi Selma Özen'i öldürdü.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak Mahallesi’nde yaşanılan olayda iddiaya göre M.Ö. (56) ile eşi Selma Özen (41) arasında aradığında telefon yüzünden kavga çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö. telefonunu açmadığı gerekçesiyle eşi Selma Özen'i mutfaktan aldığı bıçakla defalarca bıçakladı. Selma Özen aldığı bıçak darbeleri nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirirken katil zanlısı M.Ö. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelenin ardından talihsiz kadının cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı duyan kadının yakınları ise sinir krizleri geçirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Artvin'de sokaklar yine sele teslim oldu
Artvin'de sokaklar yine sele teslim oldu
Meclis Başkanı Şentop'tan Tunus tepkisi
Meclis Başkanı Şentop'tan Tunus tepkisi
Ankara'da bir şahıs çocuklarının önünde eşine kurşun yağdırdı
Ankara'da bir şahıs çocuklarının önünde eşine kurşun yağdırdı
Bodrum’da 1,5 milyonluk nüfus 900 bine düştü
Bodrum’da 1,5 milyonluk nüfus 900 bine düştü
Süleyman Soylu: Bu artık sürdürülebilir bir durum değil!
Süleyman Soylu: Bu artık sürdürülebilir bir durum değil!
Son kullanma tarihi geçmiş ilaç iddiaları yalanlandı
Son kullanma tarihi geçmiş ilaç iddiaları yalanlandı
Çin koronavirüsün kökeni için ABD'yi işaret etti
Çin koronavirüsün kökeni için ABD'yi işaret etti
Bursa'da safkan Arap taylarının satışından 3,1 milyon lira gelir elde edildi
Bursa'da safkan Arap taylarının satışından 3,1 milyon lira gelir elde edildi
Türkiye ile Angola arasında 10 tane anlaşma imzalandı
Türkiye ile Angola arasında 10 tane anlaşma imzalandı
Emlak vergisinde yeni dönem kapıda
Emlak vergisinde yeni dönem kapıda