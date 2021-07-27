Karısını telefona cevap vermediği için öldürdü

Malatya'da M.Ö. adlı kişi cep telefonuna aradığında cevap vermediği için 41 yaşındaki eşi Selma Özen'i defalarca bıçaklayarak öldürdü.Abone ol
MALATYA'da 56 yaşındaki M.Ö. aradığında telefonu açmadığı gerekçesiyle 3 çocuk annesi 41 yaşındaki eşi Selma Özen'i öldürdü.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak Mahallesi’nde yaşanılan olayda iddiaya göre M.Ö. (56) ile eşi Selma Özen (41) arasında aradığında telefon yüzünden kavga çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö. telefonunu açmadığı gerekçesiyle eşi Selma Özen'i mutfaktan aldığı bıçakla defalarca bıçakladı. Selma Özen aldığı bıçak darbeleri nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirirken katil zanlısı M.Ö. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelenin ardından talihsiz kadının cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı duyan kadının yakınları ise sinir krizleri geçirdi.