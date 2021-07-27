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Bakan Fahrettin Koca, 20 bine yaklaşan vaka sayısı sonrası çağrıda bulundu

Bakan Fahrettin Koca, 20 bine yaklaşan vaka sayısı sonrası çağrıda bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs vaka sayısının 20 bine yaklaştığına dikkati çekerek, "Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ortalama bir hafta sonra sonuç almaya başlar, aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz" çağrısı yaptı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarındaki artışa değinerek Twitter hesabı üzerinden uyarıda bulundu.

Günlük vaka sayısı 20 bine yaklaştığını hatırlatan Koca, "Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ortalama bir hafta sonra sonuç almaya başlar, aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli" ifadelerini kullandı.

Salgında son durum
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 27 Temmuz koronavirüs tablosuna göre; açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 19 bin 761 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 51 olarak kayıtlara geçti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 108 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 246 bin 648'e yükseldi.

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