Manisa'da apartman boşluğunda komşularının cesedini buldular

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğundan gelen kötü kokunun nedenini araştıran apartman sakinleri genç komşularının cesediyle karşılaştı. Durumu polise bildiren vatandaşlar olayın şokunu yaşadı.

Abone ol

MANİSA'nın Alaşehir ilçesi İstasyon Mahallesi Akgül Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın havalandırma boşluğundan kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu yöneticiye söyledi. Apartman yöneticisi Halit Zeynel Can, bir kaç gündür apartmanda artan kokunun nedenini araştırmak için girdiği kalorifer dairesinin havalandırma boşluğunda ceset görünce durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri gerekli incelemeyi yaptıktan sonra savcılığa haber verdi. Yapılan inceleme sonunda cesedin aynı apartmanda oturan 24 yaşındaki Mustafa B.'ye ait olduğu tespit edildi. Gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.