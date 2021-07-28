2021 YKS sonuçları açıklandı! Birinciler Adana'dan 2021 YKS AYT TYT sonuçları nasıl öğrenilir?

Milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği açıklama geldi. ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıkladı... TYT birincisi Adana'dan çıktı...

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Milyonlarca adayın beklediği 2021 YKS sonuçları planan tarihten önce açıklandı. 4 Ağustos'ta açıklanması beklenen YKS sonuçları bugün sabah itibariyle ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' internet adresinden açıklanan sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün sonuçları sosyal medya hesabından duyurdu;

- 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim.

- 2021-YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacaktır. Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına İmkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık.

- Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.

İşte YKS'nin birincileri...

TYT birincisi: Adana

AYT birincileri:

Sayısal: Adana

Eşit Ağırlık: Konya

Sözel: Adana

YDT birincileri:

Almanca: Balıkesir

Arapça: Konya

Fransızca: İstanbul

İngilizce: İstanbul

Rusça: Bursa

Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos arasında yapılacağını duyurdu. YKS tercihleri, bu yıl üniversitelerde bulunan 1 milyon 38 binlik kontenjan için alınacak.

Ön lisans alanından 492 bin, lisans alanından 494 bin 132, özel yetenek alanından 28 bin 196, okul birinciliği kontenjanından ise 24 bin 537 olmak üzere toplam 1 milyon 38 bin 865 öğrenci kapasitesine sahip olan üniversiteler, YKS sonuçları sonrası alım sürecine başlayacak.