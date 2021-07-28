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Adıyaman'da 16 farklı noktada birden yangın çıktı! 11 kişi hastanelik oldu

Adıyaman'da 16 farklı noktada birden yangın çıktı! 11 kişi hastanelik oldu

ADIYAMAN’da 16 farklı noktada çıkan anız yangınlarında toplam 11 kişi dumandan zehirlenerek hastanelere kaldırıldı.

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Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde başlayan rüzgarla birlikte kent merkezinin 16 farklı noktasında anız yangınları meydana geldi. Çıkan yangınlara itfaiye ekipleri tarafından müdahaleler edildi. İtfaiye ekipleri rüzgar nedeniyle alevleri kontrol altına almakta güçlük yaşadı.

Yaşanan anız yangınlarında alevlere müdahale eden vatandaşlardan 11 kişi dumandan zehirlenerek kent merkezinde bulunan hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Akşam saatinde başlayan anız yangınlarına durmadan müdahale ettiklerini söyleyen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Doğan, “Sadece saat beşten bu yana 15-16 yangına müdahale ettik ve halen müdahalelerimiz devam ediyor. Rüzgar çok şiddetli. Sizlerde görüyorsunuz bütün ekiplerimizle beraber sahadayız, yangınlara müdahale ediyoruz. Rüzgarda tabi çok fazla etkili oluyor, yayılmasına neden oluyor zaten” diye konuştu.
Yangınlarla ilgili soruşturma sürüyor.

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