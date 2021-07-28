Antalya'da kır düğününde Mustafa Ölmez kızı için canını feda etti

Antalya’da, kır düğününde çam ağacının devrilmesiyle hayatını kaybeden Mustafa Ölmez’in, 3.5 yaşındaki kızı Beliz Ada’yı kurtarmak için üzerine kapandığı ortaya çıktı

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Olay, önceki akşam Aksu ilçesi Konak Mahallesi Serik Caddesi'ndeki bir açık hava düğün salonunun bahçesinde yaşandı.

Belirlenemeyen bir nedenle gövdesinden kırılan yaklaşık 15 metrelik çam ağacı, düğünde davetli olarak bulunan 10 kişinin oturduğu masanın üzerine devrildi. Yaralılar, Mustafa Ölmez (44), eşi Güldeniz Ölmez, Niyazi Ölmez, Fadime Ölmez, Umut Ayaz Ölmez, Özlem Başkaya, Fikret Uysal, Ercan Ak, Fatma Yener Arın ve Ramazan Solmaz ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan Mustafa Ölmez kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mustafa Ölmez'in cenazesi ise otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayda yaralanan ve başı sargılı şekilde morga gelen Mustafa Ölmez'in eşi Güldeniz Ölmez, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi.

İşletme hakkında şikayetçi oldular

Damadın kuzeni olan Mustafa Ölmez'in, olay anında 3.5 yaşındaki kızı Beliz Ada'nın üstüne kapandığı ortaya çıktı. Yakınları polise verdikleri ifadede, "Kızını kurtarmak için üzerine kapandı. Ancak kendisi öldü" dedi. Öte yandan Mustafa Ölmez'in yakınlarının, işletme hakkında şikâyetçi olduğu öğrenildi.

Kızını kurtaran kendisi ölen Mustafa Ölmez'in cenazesi, aynı düğünde yaralanan eşi Güldeniz Ölmez tarafından alındı. Başı sargılı şekilde eşinin cenazesini alan Güldeniz Ölmez, güçlükle ayakta durabildi.