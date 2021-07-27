Yılmaz Kunt kimdir sevgilisi Sevda Erginci'yi aldattı mesajları çıktı!

Güzel oyuncu Sevda Erginci evlilik yolunda ilerlediği sevgilisi Yılmaz Kunt'un ihanetine uğradı. Yılmaz Kunt'un başka bir kadınla olan mesajları ifşa oldu. Bunun üzerine birçok kişi Yılmaz Kunt kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı araştırması yapmaya başladı.

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Yasak Elma dizisi ile yıldızı parlayan güzel oyuncu uzun süredir birlikte olduğu ve evlilik yolunda ilerlediği sevgilisi Yılmaz Kunt'un ihanetine uğradı. Yılmaz Kunt sevgilisini başka bir kadınla aldattı, mesajları ifşa oldu. Bu olayın ardından evlenecekleri konuşulan Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt yollarını ayırdı. Peki kimdir Yılmaz Kunt, kaç yaşında hangi dizilerde rol aldı?

Bir süredir aşk yaşayan ve ilişkileri evlilik yolunda ilerleyen Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da tatil yaparak romantik anlar yaşadı. Plajda görüntülenen çift, mutluluklarıyla dikkat çekerken bir ifşa krizi yaşadı. Kunt'un Erginci ile aşk yaşarken avukat Seray Öztürk'le mesajlaştığı hatta fotoğrafını dahi gönderdiği ortaya çıktı.

Avukat Seray Öztürk, oyuncu Yılmaz Kunt'la mesajlarını Instagram'daki sayfasında yayınladı. Mesajlarda Yılmaz Kunt'un avukat Öztürk'le buluşmak için mesajlar attığı da görüldü. Uzun süre mesajlaştıkları görülen ve ses kaydı atan Kunt'la tüm yazışmalarını ifşa eden Öztürk, son olarak Kunt ile Erginci'nin çıkan evlilik haberini yayınladı. Öztürk, tüm magazin sitelerini etiketleyerek, "Evlilik yolundayken sürekli benimle buluşmaya çalışman gerçekten kadına karşı başka bir şiddet! Gerçekten yaptığına ne denir?"diye yazdı.

Yılmaz Kunt kimdir: Yılmaz Kunt 1994 yılında Ankara'da doğmuştur. 1.89 boyundadır ve 80 kilodur. 2015 yılında Best Model of Turkey yarışmasının erkekler kategorisinde birinci seçilmiştir. Atılım Üniversitesinde Uluslarası İlişkiler okumuştur. 2016 yılında Gülümse Yeter dizisinde Sarp Civan karakterini canlandırmıştır.