Bodrum’dan Bill Gates geçti! Lüks restoranda ödediği hesap dudak uçuklattı

Dünyaca ünlü yıldızlar, en zengin iş insanları Bodrum’a gelmeye devam ediyor. Rus milyarderlerin ardından bu kez de Microsoft’un kurucusu Bill Gates, geçtiğimiz günlerde süper lüks yatıyla gözde tatil beldesine geldi.

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Amerikalı iş insanı Bill Gates’in arkadaşlarıyla çıktığı tekne turunda durağı Bodrum oldu. Lüks restoranda yemek yiyen Bill Gates ve arkadaşları 80 bin lira hesap ödedi.

Sabah'tan Hakan Uç'un haberine göre Gates, yanındaki altı arkadaşıyla birlikte, Mandarin Oriental'ın içindeki lüks et restoranına gitti.

Ziyaretini gizli tuttu

ABD'li iş insanı, gözlerden uzak keyifli bir akşam geçirdi. Masayı donatan ekip, kendilerine yemek ziyafeti çekti. Gates ve altı arkadaşı, 80 bin liralık hesap ödedi.

Ziyaretini gizli tutan ve basına yakalanmamayı başaran Gates, ardından mekandan ayrılıp lüks teknesine geçti. Gates'in teknesinin Süveyş Kanalı yakınlarında olduğu öğrenildi.