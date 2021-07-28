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Aleyna Tilki evleniyor mu? Instagram'dan davetiye paylaştı

Aleyna Tilki evleniyor mu? Instagram'dan davetiye paylaştı

Şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram'daki son paylaşımıyla kafaları karıştırdı. "Evleniyorum!" diyerek davetiye paylaşan Tilki, törenin Instagram üzerinden gerçekleşeceğini söyledi. 21 yaşındaki şarkıcı, yaptığı açıklamayla takipçilerini heyecanlandırdı

Aleyna Tilki evleniyor mu? Instagram'dan davetiye paylaştı

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen genç popçu Aleyna Tilki'nin son paylaşımı "evlilik" sorularına neden oldu.

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Aleyna Tilki evleniyor mu? Instagram'dan davetiye paylaştı

Instagram'da 2,7 milyon takipçisi olan Tilki, önceki gün gönderisinde, "Ayın 28’inde evleniyorum. 30’unda da klip çıkacak. Buda davetiyem. 28’inde düğünümü Instagram hesabından canlı izleyebilirsiniz..." ifadelerini kullandı. 

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Aleyna Tilki evleniyor mu? Instagram'dan davetiye paylaştı

'Yeni şarkının reklamı mı'

21 yaşındaki şarkıcının paylaşımı takipçilerini heyecanlandırırken, kimi kullanıcı ise Aleyna Tilki'nin yeni şarkısının reklamını yaptığını ileri sürdü.

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Aleyna Tilki evleniyor mu? Instagram'dan davetiye paylaştı

Tilki: Kendime dadı tutacağım, asistan tribi çekemem

Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde de iş hayatında asistan yerine 'dadı'yla çalışmaya karar verdiğini söylemişti. Tilki, "Kendime dadı tutacağım. Asistan tribi çekemem. Dadılar çok çalışkan. Yemeğimi düşünür, saçlarımı tarar ve her şey..." ifadelerini kullanmıştı.

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