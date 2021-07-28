Aleyna Tilki evleniyor mu? Instagram'dan davetiye paylaştı

Tilki: Kendime dadı tutacağım, asistan tribi çekemem

Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde de iş hayatında asistan yerine 'dadı'yla çalışmaya karar verdiğini söylemişti. Tilki, "Kendime dadı tutacağım. Asistan tribi çekemem. Dadılar çok çalışkan. Yemeğimi düşünür, saçlarımı tarar ve her şey..." ifadelerini kullanmıştı.