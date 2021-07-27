Sevda Erginci kaç yaşında boyu kaçtır Sevda Erginci kaç kilo?

Güzel oyuncu Sevda Erginci evlilik yolunda ilerlediği sevgilisi Yılmaz Kunt'un ihanetine uğradı. Yılmaz Kunt'un başka bir kadınla olan mesajları ifşa oldu. Bunun üzerine birçok kişi Sevda Erginci kimdir, kaç yaşında hangi dizilerde rol aldı araştırması yapmaya başladı. İşte Sevda Erginci boyu ve kilosu

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Yasak Elma dizisi ile yıldızı parlayan güzel oyuncu uzun süredir birlikte olduğu ve evlilik yolunda ilerlediği sevgilisi Yılmaz Kunt'un ihanetine uğradı. Yılmaz Kunt sevgilisini başka bir kadınla aldattı, mesajları ifşa oldu. Bu olayın ardından evlenecekleri konuşulan Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt yollarını ayırdı. Peki kimdir Sevda Erginci, kaç yaşında, boyu ve kilosu kaçtır?

Bir süredir aşk yaşayan ve ilişkileri evlilik yolunda ilerleyen Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da tatil yaparak romantik anlar yaşadı. Plajda görüntülenen çift, mutluluklarıyla dikkat çekerken bir ifşa krizi yaşadı. Kunt'un Erginci ile aşk yaşarken avukat Seray Öztürk'le mesajlaştığı hatta fotoğrafını dahi gönderdiği ortaya çıktı.

Avukat Seray Öztürk, oyuncu Yılmaz Kunt'la mesajlarını Instagram'daki sayfasında yayınladı. Mesajlarda Yılmaz Kunt'un avukat Öztürk'le buluşmak için mesajlar attığı da görüldü. Uzun süre mesajlaştıkları görülen ve ses kaydı atan Kunt'la tüm yazışmalarını ifşa eden Öztürk, son olarak Kunt ile Erginci'nin çıkan evlilik haberini yayınladı. Öztürk, tüm magazin sitelerini etiketleyerek, "Evlilik yolundayken sürekli benimle buluşmaya çalışman gerçekten kadına karşı başka bir şiddet! Gerçekten yaptığına ne denir?"diye yazdı.

Sevda Erginci kimdir: Sevda Erginci, 3 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 4 yaşında iken anne babası boşanmıştır. 15 yaşında itibaren oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenen Sevda Erginci’nin tiyatro ile ilk buluşması Semaver Kumpanya’da çocuk tiyatrosunda “Paki ve Sevgi Çiçekleri” oyunu ile oldu. 1,5 yıl oyunculuk eğitimi aldı.

Sevda Erginci, 2012 yılında “Koyu Kırmızı” adlı dizide Özgü Namal ve Ozan Güven ile birlikte başrolde oynayarak Ayşe karakterini canlandırmıştır. 2012’de Mehmet Aslantuğ ve Fahriye Evcen’in başrollerini paylaştığı Osmanlı Devlet’inin son zamanlarını anlatan “Veda ” adlı dizide Lamia karakterini canlandırdı.

2013 – 2014 yılları arasında yönetmenliğini Murat Saraçoğlu’nun yaptığı “Karagül” dizisinde Ayşe karakterini canlandırırken Ece Uslu, Saruhan Hünel, Şerif Sezer, Mesut Akusta, Özlem Conker, Mert Yazıcıoğlu, Bülent Polat ile birlikte rol aldı.

Haziran 2015 ayında Muğla’nın Menteşe ilçesinde çekimlerine başladıkları, senaryosunu Onur Ünlü’nün yazdığı ve Yağmur Ünal’ın yapımcılığını üstlendiği “Uzaklarda Arama” adlı filmin yönetmenliğini Türkan Şoray yapacak. Yağmur Ünal, ayrıca bir hayat kadınını canlandıracağı bu filmde ilk defa oyunculuk da yapacak. Filmin oyuncuları ise Sevda Erginci, Doğa Konakoğlu, Eşref Kolçak, Tanem Sivar, Fırat Tanış, Kaan Urgancıoğlu, Suna Selen, Elif Atakan, Ekin Türkmen, Pınar Göktaş, Sercan Badur, Mehtap Bayri gibi oyuncular olmuştur.

SEVDA ERGİNCİ'NİN ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

2015 – Uzaklarda Arama (sinema)

2013 – 2014 – Karagül (Ayşe) (TV Dizisi)

2012 – Veda (Lamia) (TV Dizisi)

2012 – Koyu Kırmızı (Ayşe) (TV Dizisi)