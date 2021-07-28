Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli uzlaştı! Ağustos'ta harekete geçiliyor

Seçim için değiştirilecek yasa maddeleri için harekete geçiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin seçim barajını düşürmek ve Meclis'te grup kurma şartlarını ortadan kaldıracak bir çalışma için uzlaştıkları konuşuluyor.

Abone ol

Seçim gündemi pandeminin yanı sıra Türkiye gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimin zamanında yapılacağını vurguluyor ancak yine de seçimle ilgili yasa değişikliği hazırlıkları da yapılıyor.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi bugünkü yazısında seçim ve ittifaklarla ilgili baraj çalışmalarının yapıldığını ve Ağustos'ta harekete geçileceğini söyledi. AK Parti ve MHP heyetlerinin bir araya gelerek çalışmaya başlayacağını belirtti. İşte Selvi'nin yazısı:

Seçim ve Siyasi Partiler Yasası’yla ilgili çalışmalar açısından gözlerimizi ağustos ayına çevirmemiz gerekecek. Neden ağustos dedim? Muhtemelen 9 Ağustos’ta AK Parti’nin MYK toplantısı yapılacak. Ondan sonra AK Parti ve MHP heyetlerinin bir araya gelerek çalışmalara başlaması bekleniyor.

AK Parti’de çalışmalara Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, MHP’de ise Feti Yıldız başkanlık ediyor. Hayati Yazıcı ve Feti Yıldız, şu sıralarda heyette yer alacak isimleri belirliyorlar.

MHP'den gelen öneri

Heyetler bir araya gelmedi ama taslaklar üzerinde değerlendirmeler yapıldı. MHP, AK Parti tarafından kendilerine iletilen taslağı inceleyip görüşünü bildirdi.

MHP’nin bazı maddeler için “Uygundur” diye kanaat bildirdiği, bazı maddeler için de “Müzakere edilebilir” notunu düştüğü biliniyor.

Anlaşılan noktalar

AK Parti ile MHP arasında uzlaşmaya varılan maddeleri şöyle sıralamak mümkün:

1- Yüzde 10 olan seçim barajı yüzde 5’e indiriliyor.

2- Seçimlere girebilmek için Meclis’te grup kurma şartı kaldırılıyor.

Müzakere edilecekler

Müzakere edilecek maddeleri ise şöyle özetlemek mümkün:

1- MHP, ittifak için de baraj getirilmesi istiyor.

2- MHP, “Daraltılmış bölge”nin 6-7 milletvekiline göre bölünmesini değil, en az 10 milletvekiline göre belirlenmesini istiyor. MHP daraltılmış bölgeye sıcak bakmadığı için alternatif olarak mevcut sistemin devam etmesi kararı alınabilir.

3- AK Parti’nin, seçim kurulu başkanlarının o seçim bölgesindeki en yaşlı hâkim olmasının yerine, YSK ve HSK’nın belirlediği kişilerden oluşmasına yönelik önerisi MHP tarafından olumlu bulunmadı. MHP mevcut sistemin devamını istiyor.

Erdoğan'ın teminatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim yasasıyla ilgili değişiklikler için bir önkoşul ileri sürmüştü. Erdoğan, “Cumhur İttifakı’nın mutabakatı olmadan bizim tarafımızdan bir karar açıklanmaz. İttifakı sağlayıp ondan sonra açıklamamızı inşallah yapmış olacağız” demişti.