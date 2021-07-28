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Elazığ'da yeni evi hayatının sonu oldu! Feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Elazığ'da yeni evi hayatının sonu oldu! Feci şekilde can verdi

ELAZIĞ'da depremde evi yıkılan ve Mustafapaşa Mahallesi’ndeki yeni evini görmeye giden bir kişi, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

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Olay, merkez Mustafapaşa Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarı'nda bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depremde evi hasar gören ve hak sahibi olduğu evi incelemeye gelen Temur Tekin (49), dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Babalarının eve gelmemesinin ardından olay yerine giden oğlu, Tekin’i asansör boşluğunda gördü.

Tekin’in oğlu, durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tekin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tekin’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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