AB'den Türkiye'ye Maraş tehdidi! Her türlü yaptırım aracını kullanırız

TÜRKİYE'nin Kapalı Maraş'ı yeniden açma girişimi Avrupa Birliği'ni rahatsız etti. AB temsilcisi Borell, Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulundu. Borell, "Her türlü yaptırım aracını kullanırız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kıbrıs Türk Devleti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kapalı Maraş'ı yeniden açma girişimi Avrupa'yı rahatsız etmeye devam ediyor. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulundu.

Borell AB adına yaptığı açıklamada Kıbrıs'ta çözümün "siyasi eşitliğin olduğu federasyon" olduğunu vurguladı.

Borell şu ifadeleri kullandı:

"AB, bir kez daha uluslararası hukuku ihlal edecek ve provokasyon yaratacak tek taraflı hamlelerden kaçınılması gerektiğini vurguluyor. Böyle hamleler adadaki gerilimi yükseltebilir ve iki taraf arasında kalıcı çözüm için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun bir şekilde ortak alan bulma girişimlerine zarar verebilir"

Maraş'ı açma kararının BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olacağını ifade eden Borell, "AB, kendi ve üye ülkelerinin çıkarlarını korumak için "yeni provokasyonlar ve uluslararası hukuk ihlalleri" yaşanması durumunda elindeki "her türlü araç ve seçeneği kullanacaktır" ifadeleriyle Türkiye'yi yaptırımla tehdit etti.