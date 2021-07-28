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Malatya'da yaşlı adam ağaçlar arasında ölü bulundu! Meğer 15 yıldır...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Malatya'da yaşlı adam ağaçlar arasında ölü bulundu! Meğer 15 yıldır...

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde, dere yatağında erkek cesedi bulundu.

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Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beylerderesi Baraj göleti mevkiinde bir barakanın önünde ağaçlar arasında hareketsiz halde yerde yatan bir kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

65 yaşlarında Selver Dilsiz'e ait olduğu tespit edilen ceset, Cumhuriyet Savcısı ile olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Eşinden uzun bir süre önce ayrılan ve tek çocuk babası olan Dilsiz'in yaklaşık 15 yıldır bölge yalnız yaşadığı öğrenildi.

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