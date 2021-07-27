Diyarbakır'da çöpe gidiyordu şimdi İtalya Almanya Fransa ABD'ye satılıyor
DİYARBAKIR domatesi kurutularak dünya mutfağına girdi. 3 Bin kişilik istihdam sağlanan bu ürün görsel şölen oluşturdu.
Manisa’dan Diyarbakır’a gelerek organik doğal sebze üreten ve iklim değişikliğinden sonra Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Karacadağ eteklerinde 4 bin dönüm domates üretimi ve kurutmayı yurt dışına taşıyan Muzaffer Işıklı, kurutulmuş domatesleri ile dünya sofralarına renk kattı.
300 dönüm arazi üzerinde sergilediği domatesleri günlük 300 ton toplayarak 35 bin ton kurutma hedefiyle Diyarbakır domateslerini dünyaya yayacak görsel şölen oluşturan arazi sergisi, havadan görüntülendi.
Kurutulmuş domates üreticisi Muzaffer Işıklı, günlük 3 bin kişiye istihdam oluşturduğunu kaydetti.
Işıklı, “Biz Diyarbakır Karacadağ bölgesinde 4 bin dölüm ekim yaptık, günlük 300 ton domates topluyoruz, sergimizin bulunduğu 300 dönüm uzunluğundaki araziye getirerek toplamda 35 bin ton domates kesmeyi düşünüyoruz." dedi.