Diyarbakır'da çöpe gidiyordu şimdi İtalya Almanya Fransa ABD'ye satılıyor

Manisa’dan Diyarbakır’a gelerek organik doğal sebze üreten ve iklim değişikliğinden sonra Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Karacadağ eteklerinde 4 bin dönüm domates üretimi ve kurutmayı yurt dışına taşıyan Muzaffer Işıklı, kurutulmuş domatesleri ile dünya sofralarına renk kattı.