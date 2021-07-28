ABD Başkanı Joe Biden yeni dünya sıcak savaşının sebebini açıkladı: Siber saldırılar

ABD Başkanı Joe Biden günün birinde büyük bir güçle sıcak savaşa girilecek olursa bunun siber saldırılar nedeniyle olacağını söyledi.

Abone ol

Amerikan şirketlerine yönelik son dönem artan siber saldırılara dikkat çeken ABD Başkanı Joe Biden, bu saldırıların sıcak savaşa dönüşebileceğini söyledi.

Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi'ne ziyaretinde bir konuşma yapan Biden, "Sanıyorum eğer bir savaşa, büyük bir güçle çatışmanın olduğu gerçek bir savaşa girecek olursak, bunun etkileri büyük olan siber bir ihlalin sonucunda gerçekleşecek olması daha muhtemel" dedi. Biden "Bunun olma ihtimali - beceriler gibi - geometrik olarak artıyor" diye ekledi.

Çin ve Rusya

Washington, Rusya ve Çin'den gelen siber tehlikenin arttığı kanaatinde. Konuşmasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile birlikte oldukça uzun zaman geçirdiğini söyleyen Biden, "(Şi) dünyanın en güçlü askeri gücü, aynı zamanda 2040'ların ortasına kadar en büyük, önde gelen ekonomisi olma konusunda son derece ciddi" dedi.

ABD Başkanı Rusya'yı da 2022 yılında yapılacak ABD Kongresi seçimlerine müdahale etmekle suçladı. "Bakın Rusyadaha şimdiden 2022 seçimleriyle ilgili ne yapıyor" diyen Biden, Moskova'nın "yanlış bilgilendirme" faaliyetinde bulunduğunu ileri sürerek "Bu egemenliğimizin tamamen bir ihlalidir" diye konuştu.

Ulusal İstihbarat Direktörü, aralarında NSA, CIA ve FBI'ın da olduğu 17 farklı Amerikan istihbarat örgütünün bulunduğu ABD İstihbarat Topluluğu'na başkanlık ediyor. Görevi 21 Ocak'tan bu yana ABD tarihinde bu görevdeki ilk kadın olan Avril Haines yürütüyor.

Siyasi baskıda bulunmama sözü

Biden ziyaret sırasında Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne siyasi baskıda bulunmayacağının sözünü verdi. "Siyasi baskıdan ya da partili müdahalelerden bağımsız olarak çalışmanız hayati öneme sahip" diyen Biden, "Ben ABD Başkanı olduğum sürece yönetimimin, karşı karşıya bulunduğumuz duruma dair yargılarınızı herhangi bir biçimde etkilemeye ya da değiştirmeye çalıştığını görmeyeceksiniz" diye konuştu.

Biden'ın bu sözleri eski ABD Başkanı Donald Trump döneminden bir farklılık olarak değerlendiriliyor. Trump, dört yıllık görev dönemi sırasında Ulusal İstihbarat Direktörü'nü defalarca değiştirmişti.

SolarWinds, Colonial Pipeline, JBS, Kaseya gibi Amerikan şirketlerine yönelik siber saldırılar nedeniyle Biden yönetimi siber güvenliği öncelik verdiği konular arasında tutuyor. Saldırılardan bazıları ABD'nin belli kesimlerinde yakıt ve gıda temininde sıkıntılar yaşanmasına neden olmuştu.