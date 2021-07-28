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Kuzey Irak'ta şehit olan 2 asker törenle memleketlerine uğurlandı

Kuzey Irak'ta şehit olan 2 asker törenle memleketlerine uğurlandı

IRAK'ın kuzeyinde bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük ve Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer için uğurlama töreni düzenlendi.

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Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Goraspi Üs Bölgesinin 1,5 kilometre güneyinde (Irak kuzeyi) arama tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla dün çatışma çıkmıştı. Çatışma sonucu Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük (Gaziantep) ve Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer (Aksaray) şehit olmuştu.

Şehit askerler için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen uğurlama törenine Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları Aziz Gölbaşı ve Mustafa Emre Kılıç, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Ersalı, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, siyasi parti temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.

Özgeçmişlerin okunması ve dua yapılmasının ardından şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlandı.

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