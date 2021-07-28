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Ordu'da feci olay! Üzerine taş düşen otomobilin sürücüsü öldü

Ordu'da feci olay! Üzerine taş düşen otomobilin sürücüsü öldü

ORDU'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Seyir halindeyken üzerine istinat duvarından kopan taşın düştüğü Aytekin Duran olay yerinde hayatını kaybetti.

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 Ordu'da seyir halindeyken üzerine istinat duvarından kopan taşın düştüğü otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Altınordu ilçesinden Gölköy ilçesine giden Aytekin Duran (52) idaresindeki 52 HD 581 plakalı otomobilin üzerine Refahiye Mahallesi mevkisinde istinat duvarından kopan taş düştü.

Aracın kontrolünü kaybeden sürücü, duvara çarparak durabildi.

Sürücü Duran, olay yerinde yaşamını yitirdi.

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