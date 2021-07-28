5 saatte 4 tane bulunuyor Kocaeli'de toplanıyor acı ve sütlü mantar
42 yaşındaki Ramazan Ergin Kocaeli'nde ormanda saatlerini harcayıp sadece 4 tane lactarius volemus bulabiliyor. Bu bir mantar türü. Diğerlerinden farkı bir şifa deposu olması ve çok nadir bulunması.
KOCAELİ Derince ilçesinde yaşayan Ramazan Ergin (42), boş vakitlerinde ormana giderek sadece iki önemli mantar türünü bulmaya çalışıyor. Bunlardan biri halk arasında 'kırmızı tirmit' olarak bilinen lactarius volemus ve 'acı sütlü mantar' olarak tanımlanan lactarius piperatus...
Derince sakinlerinden Ramazan Ergin, 8 yıldır boş zamanlarını ormanda mantar toplayarak değerlendiriyor. Topladıkları çok nadir bir tür.
Ergin, halk arasında 'kırmızı tirmit' olarak bilinen lactarius volemus ve 'acı sütlü mantar' olarak tanımlanan lactarius piperatus topluyor. Ergin özellikle, şifa deposu olan kırmızı tirmiti bulabilmek için saatlerini harcıyor.
Çiğ tüketilen, protein açısından zengin olan kırmızı tirmit için Ergin ormanlarda dolaşıyor. Ergin, topladığı mantarları hem sağlığı için kullanıyor, hem de talep eden arkadaşlarına hediye ediyor. Bu mantar çok özel ve bir şifa deposu.