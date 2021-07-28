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Zehra Güneş kimdir kaç yaşında sevgilisi kimdir? Zehra Güneş aslen nereli?

Zehra Güneş kimdir kaç yaşında sevgilisi kimdir? Zehra Güneş aslen nereli?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi gururlandırırken Filenin Sultanları'da merak konusu oldu. İtalya ile oynanan son oyunda Zehra Güneş skorer oyunu ile takımına sayı kazandırdı. Peki kimdir Zehra Güneş, kaç yaşında, aslen nereli Zehra Güneş sevgilisi var mı?

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları heyecanla devam ederken A Milli Kadın Voleybol Takımımız başarıları ile göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Filenin Sultanları olimpiyatlarda fırtınalar estirirken hayatları da merak konusu oldu.  2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Maçta Zehra Güneş skorer oyunu ile takımına sayı kazandırdı. Zehra Güneş'in biyografisi merak ediliyor. Peki Zehra Güneş kimdir, aslen nereli, kaç yaşında Zehra Güneş boyu ve kilosu nedir? 

Zehra Güneş, 7 Temmuz 1999, İstanbul'da doğdu. Vakıfbank SK ve Türkiye A millî takımının voleybolcusudur. Orta oyuncu pozisyonunda görev almaktadır. Voleybola 12 yaşında VakıfBank’ta başladı.

İki sene üst üste hem Yıldız hem Gençlerde Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. Bu takımda 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bir sezon kiralık olarak forma giydi. Aynı sezon hem PAV takım hem genç takımda Türkiye Şampiyonluğu yaşadı.

2015-2016 sezonu VakıfBank’ın 3. Lig’den 2. Lig’e şampiyon olarak yükselen takımında forma giydi.

2016-2017 sezonu Beşiktas’ta kiralık olarak forma giydi. Sezon sonunda VakıfBank genç takımı ile tekrardan Türkiye Şampiyonu oldu.

Yıldız milli takımıyla Dünya dördüncülüğü, Balkan ve Eyof Şampiyonluğu, Genç Milli Takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü, dünya dördüncülüğü, U23 takımıyla da Dünya Şampiyonluğu yaşayan kadrolarda yer aldı.

Zehra Güneş, VakıfBank forması altında 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu yaşadı.

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