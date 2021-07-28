Vatikan'da tarihin en büyük yolsuzluk davası ilk kez kardinal sanık oldu

Hristiyan dünyasının tarihi davası başladı. Vatikan'da ilk kez bir kardinalin de yargılanacağı yolsuzluk davasında 350 milyon Euro'luk bir yatırım inceleniyor.

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Davanın merkezinde, 2013'te Vatikan Devlet Sekreterliği tarafından yapılan satın alma işlemi var. Londra'da lüks bir binanın satın alınması sırasında sanıkların zimmete para geçirme, görevi kötüye kullanma gibi bir dizi suç işlediğinden şüpheleniliyor.

İtalya basını ise tarihi davayı "Vatikan'ın Temiz Eller'i" olarak yorumluyor. İtalya'da 90'lı yıllarda birçok siyasetçinin yolsuzluk yaptığı kanıtlanmış ve çok sayıda siyasi parti "Temiz Eller" davası sonucu kapatılmıştı. 350 milyon Euro'luk işlemin Vatikan'a 73-166 milyon Euro arası kayba yol açtığı hesaplanıyor. Bu paranın büyük kısmının dünya çapındaki Katoliklerin kiliseye yaptıkları bağışlardan geldiği belirtiliyor.

Davanın tarihi olmasının bir diğer sebebi de Vatikan'ın en üst düzey mevkilerinde görevlerde bulunmuş kardinal Angelo Becciu'nun da adının yolsuzlukla anılması. Papa Francis hakkındaki yolsuzluk iddiaları üzerine Becciu'yu geçen eylülde bu görevden uzaklaştırmış ve kardinallik haklarını da elinden almıştı.

Vatikan söz konusu davaya günler kala ilk kez dünya çapındaki gayrimenkul varlıklarını açıklamıştı.