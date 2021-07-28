Ekrem İmamoğlu'ndan üniversiteyi kazanan gençlere destek açıklaması

Üniversite sonuçlarının açıklanmasının ardından Ekrem İmamoğlu öğrencilere yaptıkları destekleri açıkladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın açıklamasının ardından yaptığı paylaşımda, "İBB olarak ucuz ulaşım, eğitim desteği ve bazı ayrıcalıklarla İstanbul'u kazananların yanında olacağız" ifadesini kullandı.

İmamoğlu şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, güne büyük bir heyecan ile başladınız. Sonuçlar hepinize hayırlı olsun. İBB olarak ucuz ulaşım, eğitim desteği ve bazı ayrıcalıklarla İstanbul'u kazananların yanında olacağız. Canlı bir kültür, sanat, doğa, bilim ve spor etkinlikleri de sizi bekliyor"