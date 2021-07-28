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Konya'da feci kaza! Baba ile kızı hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Konya'da feci kaza! Baba ile kızı hayatını kaybetti

Konya'da tırın çarptığı otomobildeki baba ile kızı hayatını kaybetti, tır sürücüsü gözaltına alındı.

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Beytullah K. (28) idaresindeki 42 DJ 311 plakalı tır, Konya-Ereğli kara yolunun 10. kilometresinde, Kemal Keklik (73) yönetimindeki 33 DVD 75 plakalı otomobile, U dönüşü yaptığı sırada yandan çarptı.
Çevredekilerin kazayı bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle şarampole sürüklenen otomobildeki sürücü Keklik ile araçtaki kızı Meryem Keklik'in (50) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Tır sürücüsü Beytullah K. gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

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