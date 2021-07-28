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D-100 Karayolunda vurulmuş halde bulunmuştu! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

D-100 Karayolunda vurulmuş halde bulunmuştu! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolunda gece saatlerinde otomobilinde başından vurulmuş halde bulunan kişinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

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Olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolu Fatih Sultan Mehmet Mahallesi mevki'inde meydana geldi.  Yol kenarında bekleyen 41 DS 661 plakalı otomobildeki şahsın, kanlar içinde hareketsizce yattığını gören vatandaşları durumu 112 Acil Çağrı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından otomobilde bulunan Ahmet Seçkin (31) isimli vatandaşın başından silahla vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Daha sonra olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde Seçkin’in öldürüldüğü tespit etti. Olay yerinde ekipler tarafından yapılan incelemeler sonrasında, Seçkin’in cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı.

Seçkin'i öldüren şahıs yakalandı
Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Seçkin’i öldüren şahsın A.Ç. isimli şahıs olduğu tespit edildi. A.Ç., Sakarya’nın Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde Sakarya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şahsın işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.

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